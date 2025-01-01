images
Profoto RFi (254708) софтбокс без адаптера 30x90 см

Profoto
Артикул: NVF-1104

Profoto RFi (254708) – большой софтбокс (стрип). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Предназначен для широкого или ростового освещения.

Описание

Стрипбокс размером 30х90 см идеален для множества ситуаций, среди которых, например, узко направленное освещение при съемке людей или поперечное заполнение при предметных постановках.

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso. 

Характеристики:

  • f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж)
    • 32 1/10 с обоими диффузорами
    • 32 4/10 только с фронтальным диффузором
  • возможность использовать в качестве рефлектора – есть
  • коннектор – приобретается отдельно
  • размеры, см – 30x90x40,5
  • вес, кг – 2,9

Рекомендованные кольца для софтбокса:

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/

