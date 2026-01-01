Артикул: NVF-6682

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18056-A 95 см – сотовая решетка, с ее помощью можно создать уникальный эффект освещения. Устанавливается на 95-сантиметровый рефлектор. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток. Удобна в использовании при работе в стесненных условиях или когда модель можно расположить только близко к фону.