Hensel (28527) сотовая насадка на софтбокс 4LUV090 90 см

Артикул: NVF-2675

Hensel (28527) – сотовая насадка для октобокса Hensel 4LUV090 диаметром 90 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.