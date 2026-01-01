images
images
images
images
images
images
Aputure Sidus Link Bridge передатчик
Aputure
Артикул: DAN-6909

Передатчик Aputure Sidus Link Bridge.

Передатчик для управления приборами освещения Aputure через приложение Sidus Link. Совместим с моделями Aputure HR672, LS1, LS 1/2W, Tri-8, LS C120d, LS C120d II и LS C300d. Может отправлять сигналы по 3 каналам (1/2/3) и 4 группам (A/B/C/D). Дальность передачи сигнала по 2,4 ГГц RF до 100 м, по Bluetooth до 80 м. Функция "Picker FX" SidusPro FX. Защита от пыли и влаги - IP65. Питание - встроенный литий-полимерный аккумулятор 1600 мАч. 

Описание

Передатчик с двойной беспроводной технологией передачи данных 2,4 ГГц RF/Bluetooth, который позволяет пользователям подключать свои осветительные приборы Aputure к технологии управления по мобильному приложению Sidus Link App.

Используя тот же беспроводной протокол, что и пульт ДУ, трансивер Sidus Link Bridge может отправлять сигналы на до 3 каналов (1/2/3) и 4 группам (A/B/C/D), что позволяет управлять до 12 различными наборами постоянного света с мобильного устройства. Тандем трансивера Aputure Link Bridge и приложения Sidus Link обеспечивают изменение настроек, а также регулировку яркости и цветовой температуры постоянного студийного видеосвета просто со смартфона. Кроме того, этот трансивер предоставляет функцию SidusPro FX "Picker FX" для сканирования и сохранения до четырех настраиваемых эффектов.

Диапазон действия приемопередатчика Aputure Sidus Link Bridge - до 100 м. Вдобавок ко всему, трансивер Aputure Bridge использует технологию Sidus Mesh Bluetooth, позволяющую ему связываться со смартфоном или iPad на расстоянии до 80 метров. Помимо подключения к смартфону, этот трансивер также может взаимодействовать с любыми другими активными устройствами Sidus Mesh, при этом каждое устройство укрепляет целостность сети и расширяет максимальный диапазон подключения Bluetooth до 400 метров.

Трансивер изготовлен из алюминиевого сплава, имеет степень защиты IP65 от пыли и влаги и обеспечивает более 18 часов автономной работы без подзарядки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Штативные головки
Штативные головки
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера