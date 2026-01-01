Aputure Sidus Link Bridge передатчик

Передатчик с двойной беспроводной технологией передачи данных 2,4 ГГц RF/Bluetooth, который позволяет пользователям подключать свои осветительные приборы Aputure к технологии управления по мобильному приложению Sidus Link App.

Используя тот же беспроводной протокол, что и пульт ДУ, трансивер Sidus Link Bridge может отправлять сигналы на до 3 каналов (1/2/3) и 4 группам (A/B/C/D), что позволяет управлять до 12 различными наборами постоянного света с мобильного устройства. Тандем трансивера Aputure Link Bridge и приложения Sidus Link обеспечивают изменение настроек, а также регулировку яркости и цветовой температуры постоянного студийного видеосвета просто со смартфона. Кроме того, этот трансивер предоставляет функцию SidusPro FX "Picker FX" для сканирования и сохранения до четырех настраиваемых эффектов.

Диапазон действия приемопередатчика Aputure Sidus Link Bridge - до 100 м. Вдобавок ко всему, трансивер Aputure Bridge использует технологию Sidus Mesh Bluetooth, позволяющую ему связываться со смартфоном или iPad на расстоянии до 80 метров. Помимо подключения к смартфону, этот трансивер также может взаимодействовать с любыми другими активными устройствами Sidus Mesh, при этом каждое устройство укрепляет целостность сети и расширяет максимальный диапазон подключения Bluetooth до 400 метров.

Трансивер изготовлен из алюминиевого сплава, имеет степень защиты IP65 от пыли и влаги и обеспечивает более 18 часов автономной работы без подзарядки.