Hensel (50238) Certo Portrait Kit комплект импульсного света

Комплект Hensel (50238) Certo Portrait Kit на базе 2 моноблоков Hensel Certo, мощностью 200 и 400 Дж.

Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде. Светоформирующие насадки подобраны в первую очередь для портретной съемки. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.

Моноблоки Hensel Certo это компактный размер, легкий вес, простота использования, встроенная система радиосинхронизации (16 каналов).Для быстрой смены рефлектора предусмотрена металлическая автоматическая крепежная система Hensel EH. 

Характеристики Hensel Certo 200:

  • диапазон мощности - 3-200 Дж (7 ступеней диафрагмы)
  • серия импульсов - 0,4 сек - 1,06 сек
  • цветовая температура - 5500 К
  • пилотный свет - 150 Вт, галогенная лампа (GX6.35/230 B)
  • автоматическое отключение питания - есть
  • активное охлаждение - есть
  • вес - 1,75 кг

Характеристики Hensel Certo 400:

  • диапазон мощности - 12-400 Дж (6 ступеней диафрагмы)
  • серия импульсов - 0,5 сек - 1,5 сек
  • цветовая температура - 5500 К
  • пилотный свет - 150 Вт, галогенная лампа (GX6.35/230 B)
  • автоматическое отключение питания - есть
  • активное охлаждение - есть
  • вес - 1,81 кг

В комплект также входит софтбокс 60х80 см с адаптером, рефлектора 7" с сотами №2, две стойки, приемник-передатчик и кофр для транспортировки оборудования.

Как сделать фон нескучным
