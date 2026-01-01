images
Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-2 комплект постоянного света

Rekam
Артикул: DAN-0371

Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-2 – комплект оборудования для трехмерной предметной съемки. Вращающаяся платформа, которая входит в комплект, выдерживает нагрузку до 50 кг, удобна при съемке в студии, а также имеет большую площадь, благодаря чему фотограф может работать с достаточно крупными предметами. Каждая из панелей предусматривает установку 4 флуоресцентных ламп мощностью 55 Вт каждая. Благодаря низкому энергопотреблению и нагреву ламп, фотограф получает мягкое освещение, близкое к дневному свету цветовой температурой 5400 ±200 К.

  • Флуоресцентная панель Rekam DayLight FL-54 – 2 шт.
  • 4-секционная стойка 81-249 см, с воздушным амортизатором +AU-1 адаптер – 2 шт.
  • Стол предметный Rekam 3D-makeR T-50 для 3D-фотосъемки – 1 шт.

3D-фотографии – как это делают?

Предметная съемка. Основы предметной съемки

