Armytek Zippy Yellow фонарь наключный

Артикул: DAN-6585

Фонарь наключный Armytek Zippy Yellow.

Миниатюрный фонарь-брелок. Световой поток - 160 люмен, угол светового потока 60 град. (центральное пятно), 110 град. (боковая засветка). Дальность света - 15 метров. Вес (без аккумулятора) - 12 гр.

Описание

Фонарь-брелок - миниатюрный и в то же время прочный, находящийся все время под рукой, станет незаменимым помощником не только в повседневной жизни, но и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Встроенный Li-Pol аккумулятор легко заряжается с помощью Micro-USB кабеля, а прочное кольцо и съемная стальная клипса обеспечивают несколько вариантов использования и ношения - на ключах, одежде или рюкзаке.

Характеристики:

  • световой поток - 160 лм
  • дальность света - 15 м
  • количество режимов - 3
  • центральное пятно/боковая засветка - 60/110 град.
  • время работы (макс. режим) - 17 м
  • время работы (мин. режим) - 10 ч
  • вес (без аккумулятора) - 12 гр
  • материал - пластик
  • стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip67
  • безопасная глубина погружения - 1 м
  • безопасная высота падения - 2 м
  • совместимость с элементами питания - Li-Pol 100 mAh
  • защита от случайного включения - есть

