Armytek Wizard Magnet USB XP-L фонарь с теплым светом
Armytek
Артикул: DAN-6565

Фонарь Armytek Wizard Magnet USB XP-L с теплым светом.

Многофункциональный фонарь. Световой поток - 930 люмен, угол светового потока 70 град. (центральное пятно) 120 град. (боковая засветка). Материал - алюминий. Вес - 61 гр.

Описание

Многофункциональный фонарь, найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

В фонаре используется оптическая система с TIR-оптикой, которая имеет защиту от мелких повреждений и царапин. Линза также имеет специальное просветленное покрытие, способствующее прохождению световому потоку с минимальными потерями.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 18650 Li-Ion. Заряжается фонарь с помощью USB магнитного кабеля, не вынимая элемент питания. Сам магнитный порт имеет влагозащиту, а мощный магнит в самой задней крышке позволяет крепить модель к металлическим поверхностям.

Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте.

Характеристики:

  • светодиод - Cree XP-L
  • оптика - TIR-оптика
  • световой поток - 930 лм
  • дальность света - 115 м
  • стабилизация яркости - полная (во всех режимах)
  • центральное пятно:боковая засветка - 70/120 град.
  • время работы (макс. режим) - 1 ч 30 мин 
  • время работы (мин. режим) - 100 дней
  • диаметр головы - 29 мм
  • диаметр тела - 24.5 мм
  • длина - 110 мм
  • вес(без аккумулятора) - 61 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле- водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 10 м
  • безопасная высота падения - 10 м
  • совместимость с элементами питания - 18650 Li-Ion

