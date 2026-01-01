Armytek Prime C1 Magnet USB XP-L фонарь с теплым светом
Артикул: DAN-6595

Фонарь Armytek Prime C1 Magnet USB XP-L с теплым светом.

Повседневный ручной фонарь. Световой поток - 900 люмен, угол светового потока 20 град. (центральное пятно), 80 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 60 гр.

Описание

Ручной фонарь для повседневного ношения, востребован в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

В фонаре используется TIR-оптика, которая предотвращает возникновение эффекта туннельного зрения даже после длительного использования.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 1x18350 Li-Ion. 

Характеристики:

  • светодиод - XP-L
  • оптика - TIR-оптика
  • световой поток - 900 лм
  • дальность света - 159 м
  • количество режимов - 6
  • центральное пятно/боковая засветка - 20/80 град.
  • время работы (макс. режим) - 6 ч
  • время работы (мин. режим) - 60 дней
  • диаметр головы - 24,5 мм
  • диаметр тела - 24,5 мм
  • вес (без аккумулятора) - 60 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 10 м
  • безопасная высота падения - 10 м
  • питание - 18350 Li-Ion

Комплектация

  • Фонарь.
  • Клипса.
  • Чехол.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Магнитная зарядка.
  • Аккумулятор 18350 Li-Ion (900 мАч).
  • Руководство пользователя.

Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
