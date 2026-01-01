Armytek Prime A1 Pro XP-L фонарь с теплым светом

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фонарь Armytek Prime A1 Pro XP-L с теплым светом.
Повседневный ручной фонарь. Световой поток - 465 люмен, угол светового потока 20 град. (центральное пятно), 80 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 66 гр.
Ручной фонарь для повседневного ношения, востребован в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.
Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.
В фонаре используется TIR-оптика, которая предотвращает возникновение эффекта туннельного зрения даже после длительного использования.
Съемная клипса надежно фиксирует фонарь на шлейке рюкзака или кармане, а магнит в задней крышке позволяет закрепить его на металлической поверхности.
Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 14500 Li-Ion или одной батареи типа АА. Внимание! Аккумулятор и батарея в комплект не входят.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
