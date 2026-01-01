Armytek Elf C2 Micro-USB XP-L фонарь с теплым светом

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Фонарь Armytek Elf C2 Micro-USB XP-L с теплым светом.
Многофункциональный фонарь. Световой поток - 980 люмен, угол светового потока 70 град. (центральное пятно) 120 град. (боковая засветка). Материал - алюминий. Вес - 65 гр.
Многофункциональный фонарь с режимом - лампа, в этом режиме он работает без аккумулятора, напрямую от любого источника питания с выходом USB. Фонарь найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.
Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.
В фонаре используется оптическая система с TIR-оптикой, которая имеет защиту от мелких повреждений и царапин. Линза также имеет специальное просветленное покрытие, способствующее прохождению световому потоку с минимальными потерями.
Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 18650 Li-Ion. Заряжается фонарь с помощью USB магнитного кабеля, не вынимая элемент питания. Сам магнитный порт имеет влагозащиту, а мощный магнит в самой задней крышке позволяет крепить модель к металлическим поверхностям.
Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов