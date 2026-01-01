Armytek Elf C2 Micro-USB фонарь с холодным светом
Armytek
Артикул: DAN-6570

Фонарь Armytek Elf C2 Micro-USB с холодным светом.

Многофункциональный фонарь. Световой поток - 1100 люмен, угол светового потока 70 град. (центральное пятно) 120 град. (боковая засветка). Материал - алюминий. Вес - 65 гр.

Описание

Многофункциональный фонарь с режимом - лампа, в этом режиме он работает без аккумулятора, напрямую от любого источника питания с выходом USB. Фонарь найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

В фонаре используется оптическая система с TIR-оптикой, которая имеет защиту от мелких повреждений и царапин. Линза также имеет специальное просветленное покрытие, способствующее прохождению световому потоку с минимальными потерями.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 18650 Li-Ion. Заряжается фонарь с помощью USB магнитного кабеля, не вынимая элемент питания. Сам магнитный порт имеет влагозащиту, а мощный магнит в самой задней крышке позволяет крепить модель к металлическим поверхностям.

Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте.

Характеристики:

  • светодиод - Samsung LH351D
  • оптика - TIR-оптика
  • световой поток - 1100 лм
  • дальность света - 105 м
  • центральное пятно/боковая засветка - 70/120 град.
  • время работы (макс. режим) - 2 ч 32 мин 
  • время работы (мин. режим) - 200 дней
  • диаметр головы - 33 мм
  • диаметр тела - 20,4 мм
  • длина - 111,3 мм
  • вес (без аккумулятора) - 65 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле- водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 10 м
  • безопасная высота падения - 10 м
  • совместимость с элементами питания - 18650 Li-Ion

Комплектация

  • Фонарь.
  • Аккумулятор.
  • Клипса.
  • Micro USB зарядка.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Налобное крепление.
  • Руководство пользователя.

