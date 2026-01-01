Armytek Dobermann Hunting Kit фонарь с холодным светом

Малая Семеновская 3с6
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фонарь Armytek Dobermann Hunting Kit с холодным светом.
Набор включает в себя тактический фонарь Dobermann и самые популярные аксессуары к нему. Световой поток - 1050 люмен, угол светового потока 8 град. (центральное пятно), 40 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 115 гр.
Фонарь может использоваться как подствольный. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра.
В комплекте также поставляются:
Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.
В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором.
Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 1x18650, 2x18350, 2xR123, 2xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.
