Armytek Dobermann Hunting Kit фонарь с холодным светом

Описание

Фонарь может использоваться как подствольный. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра.

В комплекте также поставляются:



Компактное зарядное устройство Handy C1 VE с функцией Powerbank и поддержкой аккумуляторов IMR/Li-Ion 18650 и 18700.

Зеленый фильтр для наблюдения из засады. Зеленый луч практически не виден со стороны, легко проникает сквозь туман и увеличивает контрастность.

Красный фильтр для охоты и рыбалки. Красный свет малозаметен для животных и рыбы, наиболее комфортен для ночного зрения.

Магнитное подствольное крепление AWM-03 обеспечивает надежную фиксацию фонаря на оружии, легко устанавливается и снимается одним движением.

Выносная кнопка ARS-01 с витым шнуром удобно крепится на любое оружие и с легкостью выдерживает отдачу. Обеспечивает удаленное мгновенное включение фонаря.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.

В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором.

Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 1x18650, 2x18350, 2xR123, 2xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.