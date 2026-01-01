images
images
images
images
images
images
images
images
images
Armytek Dobermann XP-L HI фонарь с холодным светом
Артикул: DAN-6575

Фонарь Armytek Dobermann XP-L HI с холодным светом.

Тактический ручной фонарь. Световой поток - 1050 люмен, угол светового потока 8 град. (центральное пятно), 40 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 115 гр.

Описание

Тактический ручной фонарь, востребован не только в специальных подразделениях или в армии, но также найдет свое применение в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Одно из назначений - может использоваться как подствольный фонарь. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра и совместимость с такими аксессуарами для охоты как выносными кнопки и крепления.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.

В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором. 

Характеристики:

  • светодиод - XP-L
  • оптика - гладкий рефлектор
  • световой поток - 1050 лм
  • дальность света - 381 м
  • количество режимов - 6
  • центральное пятно/боковая засветка - 8/40 град.
  • время работы (макс. режим) - 1 ч 30 м
  • время работы (мин. режим) - 18 дней
  • диаметр головы - 34 мм
  • диаметр тела - 25.4 мм
  • длина - 140 мм
  • вес (без аккумулятора) - 115 гр
  • стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 50 м
  • безопасная высота падения - 30 м

Комплектация

  • Фонарь.
  • Клипса.
  • Резиновый грип-упор.
  • Ремешок на руку.
  • Чехол.
  • Запасной колпачок кнопки.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Руководство пользователя.

Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.

