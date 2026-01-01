Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом
Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом
Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом
Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом
Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом
Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом
Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом

Armytek Barracuda Pro XHP35 HI фонарь с холодным светом

Armytek
Артикул: DAN-6571

Фонарь Armytek Barracuda Pro XHP35 HI с холодным светом.

Тактический ручной фонарь. Световой поток - 1500 люмен, угол светового потока 5 град. (центральное пятно), 40 град. (боковая засветка). Материал - алюминий. Вес (без аккумулятора) - 259 гр.

Описание

Тактический ручной фонарь, востребован не только в специальных подразделениях или в армии, но также найдет свое применение в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.

В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором. 

Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 2x18650, 4x18350, 4xR123, 4xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.

Характеристики:

  • светодиод - Cree XHP35 High Intensity
  • оптика - гладкий рефлектор
  • световой поток - 1500 лм
  • дальность света - 800 м
  • количество режимов - 9
  • центральное пятно/боковая засветка - 5/40 град.
  • время работы (макс. режим) - 1 ч 
  • время работы (мин. режим) - 500 дней
  • диаметр головы - 64 мм
  • диаметр тела - 25.4 мм
  • длина - 245 мм
  • вес (без аккумулятора) - 259 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 50 м
  • безопасная высота падения - 30 м
  • совместимость с элементами питания - 18650, 18350, R123, CR123A Li-Ion

Комплектация

  • Фонарь.
  • Чехол.
  • Клипса.
  • Ремешок на руку.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Запасной колпачок кнопки.
  • Руководство пользователя.
  • Резиновый грип-упор.

Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.

