Tenba (636-651) Tools Memory Foam Shoulder Pad Black накладка наплечная для ремня 23х4 см
Tenba (636-651) Tools Memory Foam Shoulder Pad Black накладка наплечная для ремня 23х4 см

Tenba (636-651) Tools Memory Foam Shoulder Pad Black накладка наплечная для ремня 23х4 см

Tenba
Артикул: OLE-2264

Складная наплечная накладка из пены с эффектом памяти используется для комфортного ношения сумки. Совместима с ремнями шириной 3,8 см. Основание сделано из специального материала с силиконовым покрытием для предотвращения скольжения.

Описание

Характеристики:

  • Размер 4 х 23 х 2 см
  • Вес 40 гр.

