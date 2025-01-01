Carry Speed Fusion (for women) ремень для фотоаппарата для женщин

Быстросъемная площадка Fotokvant P-501-90 для штативов Manfrotto.
Модель имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 90 мм, высота – 11 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Carry Speed Fusion (for women) – стильный женский плечевой ремень, профессионального уровня. Конструктивные особенности обеспечивают быстрое передвижение камеры вдоль ремня. Возможность фиксации ремня позволяет настроить его для комфортной работы в любых условиях съемки. Совместим с платформой F1.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Быстросъемная площадка Fotokvant P-501-90 для штативов Manfrotto.
Модель имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 90 мм, высота – 11 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).
Fotokvant PRB-001 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – коричневый.