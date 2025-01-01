Carry Speed Fusion (for women) ремень для фотоаппарата для женщин

Временно нет в наличии

Carry Speed Fusion (for women) – стильный женский плечевой ремень, профессионального уровня. Конструктивные особенности обеспечивают быстрое передвижение камеры вдоль ремня. Возможность фиксации ремня позволяет настроить его для комфортной работы в любых условиях съемки. Совместим с платформой F1.

