National Geographic NG 1147 Explorer чехол для фотоаппарата

National Geographic NG 1147 Explorer чехол для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: NVF-3119

National Geographic NG 1147 Explorer – чехол для фотоаппарата. Предназначен для хранения и транспортировки небольшой фотокамеры и мелких аксессуаров. В комплект входит плечевой ремень. Модель также можно носить на поясе. 

  • внешние размеры, см – 10х2,6х7,5
  • внутренние размеры, см – 9,5х2х7
  • вес, гр – 80

 

