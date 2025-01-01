images
Kata Orbit-110 DL сумка для фотоаппарата
Kata
Артикул: NVF-6809

Kata Orbit-110 DL – стильная функциональная легкая наплечная сумка, разработанная для ежедневного использования. Подходит для фотооборудования и может легко превратиться в обычную городскую сумку.

Внутренний защитный вкладыш вмещает стандартную DSLR-камеру с объективом и аксессуарами и вспышкой или компактный камкордер с аксессуарами. В нее поместятся планшет или нетбук и личные вещи. Ремень можно переставить так, чтобы носить сумку на спине, что очень удобно для езды на велосипеде. При необходимости защитную вкладку можно вынуть и использовать сумку в повседневной жизни. 

  • материал – полиэстер
  • внешний размер, см – 40х17х28,5
  • внутренний размер, см – 31х10х27
  • вес, кг – 0,785

