Benetton messenger L сумка для фототехники зеленая

Артикул: NVF-6894

Benetton messenger L – практичная сумка для фототехники, зеленого цвета. В ней можно легко разместить DSLR-камеру с объективом.

Сумка имеет одно основное отделение со съемным кофром, вшитым карманом-сеткой на молнии и тремя внутренними мобильными перегородками на липучке. На внешней стороне предусмотрен дополнительный карман на молнии. Сама же сумка закрывается клапаном на защелках, что обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому.