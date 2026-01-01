images
Benetton messenger L сумка для фототехники зеленая

Benetton
Benetton messenger L – практичная сумка для фототехники, зеленого цвета. В ней можно легко разместить DSLR-камеру с объективом. 

Сумка имеет одно основное отделение со съемным кофром, вшитым карманом-сеткой на молнии и тремя внутренними мобильными перегородками на липучке. На внешней стороне предусмотрен дополнительный карман на молнии. Сама же сумка закрывается клапаном на защелках, что обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому.

Характеристики:

  • размеры главного отделения, см – 35х15х20
  • внешние размеры, см – 40х17х25
  • материал – полиэстер
  • количество внутренних отделений – 4
  • количество внешних карманов – 2

