Kupo CL-40M 40" C-Stand w/sliding leg & quick release гибридный си-стенд

Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro.
Комплект включающий набор гелиевых фильтров (зеленый, синий, красный и желтый), соты и шторки для вспышки Godox AD400Pro.
Трехсекционная быстроразборная стойка Kupo CL-40M 40" C-Stand.
C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения. Цвет - серебро.
Стойки Kupo CL - это гибридные модели с механизмом быстрого складывания. Стойка имеет скользящую ножку, которая служит для выравнивания положения относительно поверхности.
Характеристики:
Шторки с набором фильтров Godox BD-08 для AD400Pro.
Комплект включающий набор гелиевых фильтров (зеленый, синий, красный и желтый), соты и шторки для вспышки Godox AD400Pro.
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см.
Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.
FST TB-3M – телескопическая перекладина. Изготовлена из алюминиевого сплава. Устанавливается на стойки или напольные системы (в качестве запасной). Предназначена для крепления рулонных фонов и различных видов зажимов. Максимальная длина, м – 3.
Fotokvant BGP-2711-101 Mustard Green фон бумажный 2.72х11 м горчично-зеленый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-101 размером 2,72х11 м цвет - желто-зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
KUPO KT-2436K 24”x36” Open End Net Kits комплект 6 шт флагов 60х90 см
Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе с установочным штырём 9,5 мм для моделирования освещения на съёмочной площадке. В комплекте 6 черных и белых флагов в транспортировочной сумке.
Aputure Lantern для Amaran F21 софтбокс.
Aputure Lantern для Amaran F21 - cофтбокс для гибкой панели Aputure F21. Имеет пирамидообразную форму, а для контроля угла луча предусмотрена специальная юбка. Конструкция собирается при помощи липучки.
