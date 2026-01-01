Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона

Falcon Eyes B-6MR моторизованный подъемник фона

Falcon Eyes
Артикул: OLE-4491

Мотоподъёмник для 6 фонов создан для дистанционного управления установкой рулонных фонов в профессиональной фотостудии. Он устанавливается на двух студийных стойках с адаптерами Baby Pin 16 мм (стойки не включены в комплект) или крепится к стене (дюбели в комплекте). Позволяет раздельно поднимать и опускать установленные фоны с помощью электромоторов со встроенными редукторами посредством пульта дистанционного управления.

Описание

Характеристики:

  • Количество приводов для фона 6
  • Мощность электродвигателей 30 Вт
  • Скорость вращения вала привода прибл. 1 об/с
  • Питание 220В 50 Гц (адаптер сетевой =24В 2.5А)
  • Управление беспроводное (пульт ДУ)
  • Рабочий диапазон 2.4 ГГц
  • Количество каналов 18
  • Питание пульта ДУ батарея LR03 (AAA) – 2 шт. (не входит в комплект)
  • Мощность передатчика пульта, не более 5 мВт
  • Дальность действия 20 м
  • Крепление на стойку, в бетон (дюбели в комплекте)
  • Установочный диаметр на стойку 16 мм
  • Размер монтажной площадки кронштейна 20х4.5 см
  • Размеры приемника 15х9х2.5 см

Комплектация

  • Монтажный кронштейн - 2 шт.
  • Дюбель для бетона - 8 шт.
  • Держатель фона (моторизованный) - 6 шт.
  • Держатель фона со скользящей обоймой - 6 шт.
  • Приемник
  • Сетевой адаптер
  • Пульт дистанционного управления 
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

