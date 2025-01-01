images
Kupo 6" pumping suction cup with swiveling 16 mm baby pin присоска 6" с шарнирным крепежным штифтом

Kupo 6" pumping suction cup with swiveling 16 mm baby pin присоска 6" с шарнирным крепежным штифтом

Kupo
Артикул: OLE-0685

Kupo 6" pumping suction cup with swivel baby pin adapter – помповый держатель-присоска со втулочным адаптером 16 мм. Крепится на любую плоскую поверхность типа стекла или стены. Диаметр присоски 150 мм.

Описание

Kupo 6" pumping suction cup with swiveling 16 mm baby pin присоска 6" с шарнирным крепежным штифтом

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
Арт. DAN-0498
B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % – градиентный светофильтр для объектива. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Например, при съемке облаков они приобретают четкое очертание, а голубизна неба становится более глубокой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

24 860 ₽
В корзину
Cullmann ALPHA 380 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 380 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 380 Red настольный штатив красный
Арт. NVF-6203
Cullmann ALPHA 380 Red настольный штатив красный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Cullmann ALPHA 380 Red – настольный штатив, красного цвета, максимальная высота, см – 30, минимальная высота, см – 8,5, в сложенном состоянии, см – 30,5, максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 267.

1 940 ₽
В корзину
FST FK-60 комплект постоянного света
Арт. NVF-5865
FST FK-60 комплект постоянного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

FST FK-60 – комплект, в который входит люминесцентный осветитель с одной лампой 85 Вт и октобоксом 60 см. Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5500 К. Может быть рекомендовано фотографам, как недорогое, но качественно собранное оборудование для получения равномерного освещения.

4 750 ₽
В корзину
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Арт. OLE-1150
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм. 

9 890 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Арт. VBR-057
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes DSLR GW1N II – беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 190 ₽
4 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Арт. VBR-058
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 190 ₽
4 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW3N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D90, D3100,D7000
Арт. VBR-061
Falcon Eyes DSLR GW3N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D90, D3100,D7000
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 090 ₽
4 320 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Арт. VBR-261
Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.

Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes.

-15 %2 380 ₽
2 020 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Арт. VBR-199
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes FGA-K5 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину

Видео

Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера