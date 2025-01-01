images
images
images
KUPO KS-366 Rubber coated magnet w/1/4"-20 male thread адаптер магнитный
KUPO KS-366 Rubber coated magnet w/1/4"-20 male thread адаптер магнитный
KUPO KS-366 Rubber coated magnet w/1/4"-20 male thread адаптер магнитный

KUPO KS-366 Rubber coated magnet w/1/4"-20 male thread адаптер магнитный

Kupo
Артикул: OLE-2131

Круглая магнитная площадка диаметром 6,6 см из неодимового магнита с резиновым покрытием для надежного размещения легких приборов и аксессуаров на стальных поверхностях. Расположенный в центре болт с резьбой 1/4"-20 позволяет легко и быстро монтировать аксессуары с соответствующим резьбовым креплением.

Описание

Характеристики:

  • Площадка диаметром 66 мм и толщиной 8 мм
  • Установочный болт 1/4"-20 высотой 6,5 мм
  • Вес 95 гр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера