KUPO KS-366 Rubber coated magnet w/1/4"-20 male thread адаптер магнитный

Артикул: OLE-2131

Круглая магнитная площадка диаметром 6,6 см из неодимового магнита с резиновым покрытием для надежного размещения легких приборов и аксессуаров на стальных поверхностях. Расположенный в центре болт с резьбой 1/4"-20 позволяет легко и быстро монтировать аксессуары с соответствующим резьбовым креплением.



