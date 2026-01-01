YongNuo YN50MM F1.4C автофокусный объектив 50 мм для камер Canon
YongNuo
Артикул: DAN-2025

Автофокусный объектив YongNuo YN50MM F1.4C для камер Canon.

Светосильный объектив для фотоаппаратов системы Canon. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Прекрасный выбор для портретной съемки. Дистанция фокусировки от 45 см.

Описание

Автофокусный объектив оснащен электромагнитной диафрагмой, которая поддерживает режимы съемки M, Av, Tv, P, B. Диафрагма имеет семь лепестков, максимальная апертура F/1.4 прекрасно подходит для съемки при низкой освещенности и позволяет делать портреты с небольшой глубиной резкости. Объектив поддерживает фокусировку в режиме Live View (Lv).

Линзы объектива имеют многослойное покрытие, снижающее блики и ореолы при повышенной светопропускной способности. Юбъектив также имеет позолоченные контакты, надежное металлическое байонетное крепление, переключатель режимов фокусировки и шкалу расстояний.

Резьба под светофильтры диаметром - 58 мм. Вес - 577 грамм.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 50 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки - 45 см
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/9
  • лепестки диафрагмы - 7
  • размер фильтра - 58 мм
  • автофокус - есть
  • размер - 81х93 мм
  • вес - 572 г

