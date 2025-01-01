images
images
images
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив

Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив

Nikon
Артикул: MTG-1548

Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив. 

Удобный и надежный объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor с хорошими техническими характеристиками и высококачественной оптикой. Он прекрасно взаимодействует как с камерами начального уровня, так и с профессиональными моделями фотоаппаратов, позволяя получать снимки превосходного качества с хорошей цветопередачей. Модель без труда позволяет создавать как высококачественные портреты, так и делать эффектные репортажные снимки. Минимальная дистанция до объекта фокусировки составляет всего 45 см., благодаря чему создание высокохудожественных крупных планов, а также проведение съемки в макрорежиме, не представляет никакой проблемы.

Описание

Объектив является компактным и легким – его размеры составляют 39х63.5 мм, а вес - 155 граммов. Наряду с перечисленными преимуществами одним из самых привлекательных свойств модели Nikkor AF 50/1.8D для фотографов является ее низкая стоимость. Объектив является одним из самых доступных пропусков в мир профессионального фото, позволяющим каждому перевести своё увлечение фотографией на принципиально новый уровень. Желающим приобрести качественный и универсальный объектив по доступной цене стоит непременно обратить свое внимание на данную модель. 

Характеристики:

  • Тип объектива стандартный
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Диафрагма F1.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Nikon F (FX)
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 6 / 5
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Угол обзора 46 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
  • Размеры 63.5 x 39 мм
  • Вес 155 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Креативное боке
Креативное боке
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера