Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив.
Удобный и надежный объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor с хорошими техническими характеристиками и высококачественной оптикой. Он прекрасно взаимодействует как с камерами начального уровня, так и с профессиональными моделями фотоаппаратов, позволяя получать снимки превосходного качества с хорошей цветопередачей. Модель без труда позволяет создавать как высококачественные портреты, так и делать эффектные репортажные снимки. Минимальная дистанция до объекта фокусировки составляет всего 45 см., благодаря чему создание высокохудожественных крупных планов, а также проведение съемки в макрорежиме, не представляет никакой проблемы.
Объектив является компактным и легким – его размеры составляют 39х63.5 мм, а вес - 155 граммов. Наряду с перечисленными преимуществами одним из самых привлекательных свойств модели Nikkor AF 50/1.8D для фотографов является ее низкая стоимость. Объектив является одним из самых доступных пропусков в мир профессионального фото, позволяющим каждому перевести своё увлечение фотографией на принципиально новый уровень. Желающим приобрести качественный и универсальный объектив по доступной цене стоит непременно обратить свое внимание на данную модель.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen