Артикул: MTG-1548

Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor объектив.

Удобный и надежный объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor с хорошими техническими характеристиками и высококачественной оптикой. Он прекрасно взаимодействует как с камерами начального уровня, так и с профессиональными моделями фотоаппаратов, позволяя получать снимки превосходного качества с хорошей цветопередачей. Модель без труда позволяет создавать как высококачественные портреты, так и делать эффектные репортажные снимки. Минимальная дистанция до объекта фокусировки составляет всего 45 см., благодаря чему создание высокохудожественных крупных планов, а также проведение съемки в макрорежиме, не представляет никакой проблемы.