images
images
images
images
images
Meike 50mm F1.8 FF STM Z-mount объектив
Артикул: MTG-3791

Meike 50mm F1.8 FF STM Z-mount объектив. Универсальный объектив с классическим фокусным расстоянием для повседневной съемки, идеально подходящий для множества жанров. Этот объектив разработан для полнокадровых беззеркальных камер Sony E-mount и обладает широкой совместимостью. Порт Type-C позволяет обновлять прошивку. Байонет Z-mount (Nikon), тип матрицы Fullframe. 

Описание

Максимальная диафрагма F1.8 позволяет работать в сложных условиях освещения и обеспечивает больший контроль над глубиной резкости. Кроме того, многослойное покрытие линз минимизирует отражения и блики, обеспечивая большую контрастность и резкость.

Характеристики:

  • Байонет объектива Z-mount (Nikon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Конструкция 11 элементов в 7 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.8
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 630 мм
  • Угол зрения диагональ 46.4°
  • Угол зрения вертикаль 26.8°
  • Угол зрения горизонталь 39.4°
  • Диаметр резьбы на объективе 58 мм
  • Вес 382 г
  • Особенности конструкции STM мотор

Комплектация

  • объектив
  • бленда
  • передняя крышка
  • задняя крышка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Как получить максимум от одного источника света
Стабилизаторы Golle
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера