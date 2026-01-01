Meike 33mm f1.4 APS-C STM E-Mount объектив
Meike
Артикул: MTG-3798

Meike 33mm f1.4 APS-C STM E-Mount объектив. Объектив с автофокусом, отлично подходящий для съемки портретов, повседневных сюжетов и создания выразительного боке. Фокусное расстояние в 33 мм на полнокадровой камере делает его идеальным для естественной передачи перспективы, а высокая светосила f/1.4 позволяет снимать в условиях недостаточного освещения и контролировать глубину резкости. Байонет E-mount (Sony), тип матрицы APS-C. 

Описание

Благодаря многослойному покрытию линз объектив эффективно снижает блики, что позволяет добиваться более высокой контрастности и точной передачи цвета даже при сложных условиях освещения. Минимальная дистанция фокусировки позволяет снимать крупные планы с высокой детализацией.

Характеристики:

  • Байонет объектива E-mount (Sony)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 33 мм
  • Конструкция 12 элементов в 9 группах
  • Фокусировка автоматическая
  • Максимальная диафрагма f1.4
  • Минимальная диафрагма f16
  • Лепестки диафрагмы 9 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 400 мм
  • Угол зрения диагональ 46.3°
  • Диаметр резьбы на объективе 55 мм
  • Вес 314.5 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда LH33-P61

Видео

Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
