images
images
images
images
images
Meike 12mm F2.0 X-mount объектив
Артикул: MTG-3755

Meike 12mm F2.0 X-mount объектив. Широкоугольный мануальный объектив для камеры с кроп матрицей. Имеет конструкцию из 12 элементов в 7 группах, включая две асферические линзы. Для защиты от боковых бликов предусмотрена бленда. Байонет X-mount (Fujifilm), тип матрицы APS-C. 

Описание

Характеристики:

  • Байонет объектива X-mount (Fujifilm)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 12 мм
  • Конструкция 12 элементов в 9 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма f2.0
  • Минимальная диафрагма f16
  • Минимальная дистанция фокусировки 200 мм
  • Угол зрения диагональ 97°
  • Диаметр резьбы на объективе 62 мм
  • Вес 277 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • бленда

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера