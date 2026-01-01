Fujimi ND16 системный фильтр нейтральной плотности P-серия

Артикул: NVF-5889

FUJIMI ND16 – системный фильтр P-серии.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Квадратные градиентные фильтры помогут регулировать расположение «разделительной» границы. Размер – 8х9 см.