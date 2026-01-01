Временно нет в наличии

Например, усилить синеву неба. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Квадратные градиентные фильтры помогут регулировать расположение «разделительной» границы. Размер – 8х9 см.

FUJIMI системный градиентный фильтр BLUE (синий) P-серия – используется в случае, когда необходимо придать синий оттенок, как правило, верхней части снимка.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter