images
Fujimi системный градиентный фильтр BLUE (синий) P-серия

Fujimi системный градиентный фильтр BLUE (синий) P-серия

Fujimi
Артикул: NVF-5892

FUJIMI системный градиентный фильтр BLUE (синий) P-серия – используется в случае, когда необходимо придать синий оттенок, как правило, верхней части снимка.

Например, усилить синеву неба. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Квадратные градиентные фильтры помогут регулировать расположение «разделительной» границы. Размер – 8х9 см.

Описание

Fujimi системный градиентный фильтр BLUE (синий) P-серия

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера