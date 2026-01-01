images
Fujimi бокс для 10 фильтров P-серии

Fujimi бокс для 10 фильтров P-серии

Fujimi
Артикул: NVF-5891

FUJIMI бокс для 10 фильтров P-серии – предназначен для хранения и транспортировки квадратных фильтров. Материал изготовления – пластик.

Описание

Бокс надежно защищает фильтры от повреждений или царапин. Фильтры можно рассортировать по типу или назначению, что существенно упростит процесс подготовки к съемке.

Характеристики:

  • размер, мм – 90х100
  • ширина отсека для фильтра, мм – 50
  • материал – пластик
  • вес, г – 90

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SN-202 тубус с сотами
Арт. NVF-2274
Grifon SN-202 тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

2 480 ₽
В корзину

Видео

Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера