Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 77 мм

Временно нет в наличии

FUJIMI кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z pro – позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z pro с разными объективами. Диаметр 77 мм.

