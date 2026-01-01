images
Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 77 мм

Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 77 мм

Fujimi
Артикул: NVF-5931

FUJIMI кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z pro позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z pro с разными объективами. Диаметр 77 мм.

Описание

Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 77 мм

