Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 52 мм

Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 52 мм

Fujimi
Артикул: NVF-5926

FUJIMI кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z pro – позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z pro с разными объективами. Диаметр 52 мм.

Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 52 мм

