Fujimi adapter ring for square filter P кольцо адаптер для квадратных фильтров P 62 мм

Fujimi adapter ring for square filter P кольцо адаптер для квадратных фильтров P 62 мм

Fujimi
Артикул: NVF-5903

FUJIMI adapter ring for square filter P – кольцо-адаптер для квадратных фильтров P. Диаметр 62 мм. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.

Fujimi adapter ring for square filter P кольцо адаптер для квадратных фильтров P 62 мм

