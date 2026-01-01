Godox LF308BI осветитель светодиодный с функцией вспышки накамерный без пульта
Godox
Артикул: OLE-4618

Накамерный светодиодный осветитель со съемными шторками формата панель. Мощность 18 Вт, цветовая температура 3300-5600К, CRI95+, освещенность 1265 лк. Может работать и как источник постоянного света, и как вспышка. Методы синхронизации - синхрокабель, кнопка тест, Godox X, Bluetooth. Питается от сети или съемного аккумулятора NP-F970 (приобретается отдельно). Оснащен ЖК-дисплеем и панелью управления.

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов: 308 (154 теплого + 154 холодного белого света)
  • Максимальная мощность: 18Вт
  • Цветовая температура: 3300К~5600K ±300К
  • CRI >95
  • Освещенность (100%, 1м): 1265лк
  • Регулировка мощности светового потока: 0% … 100% (шаг 1%)
  • Регулировка мощности импульса: OFF, 7.0-10 (1/8-1/1)
  • Метод синхронизации: синхрокабель, кнопка тест, Godox X, Bluetooth
  • Регулировка угла раскрытия светового луча: шторки
  • Каналы: 32
  • Группы: 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • Дисплей: ЖК с подсветкой
  • Тип крепления: отверстие с резьбой 1/4”, “горячий башмак”
  • Варианты электропитания: 7,4В литиевая батарея (NP-F970) (приобретается отдельно)
    сетевой адаптер 6,5~12В, 4А
  • Температура при эксплуатации: -10° … +50°
  • Размеры осветителя: 180х123х40мм
  • Вес осветителя (со шторками): 0.455 кг

Комплектация

  • Осветитель Godox LF308BI
  • Сетевой адаптер
  • Рукоятка
  • Адаптер на горячий башмак
  • Мини-подставка
  • Рассеиватель
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

