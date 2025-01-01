images
images
images
images
Superior 66 Wheat фон бумажный 1,35x11м цвет пшеничный
Superior 66 Wheat фон бумажный 1,35x11м цвет пшеничный
Superior 66 Wheat фон бумажный 1,35x11м цвет пшеничный
Superior 66 Wheat фон бумажный 1,35x11м цвет пшеничный

Superior 66 Wheat фон бумажный 1,35x11м цвет пшеничный

Superior
Артикул: NVF-2081

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Описание

Superior 66 Wheat фон бумажный 1,35x11м цвет пшеничный

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Арт. NVF-5451
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.

12 990 ₽
В корзину
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Арт. NVF-8983
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.


220 ₽
В корзину
Savage (80-12) Cocoa фон бумажный 2,72x11 м какао
Savage (80-12) Cocoa фон бумажный 2,72x11 м какао
Savage (80-12) Cocoa фон бумажный 2,72x11 м какао
Арт. NVF-9544
Savage (80-12) Cocoa фон бумажный 2,72x11 м какао
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Savage (80-12) WIDETONE COCOA известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 490 ₽
В корзину

Видео

Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

,
Очки фотографа
Категория
Спецэффекты
Потолочные системы для студии
Интересное!
Фонари для съемки
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера