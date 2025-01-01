Арт. NVF-2204

до конца распродажи 8 ч

Colorama Apple Green 564 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.