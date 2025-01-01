Фильтр

-8 %
Colorama CO564 Apple Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленое яблоко
Арт. NVF-2204
Colorama CO564 Apple Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленое яблоко
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Apple Green 564 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %7 990 ₽
7 350 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO514 Barley фон бумажный цвета ячменного зерна 1,35x11 м
Арт. NVF-2207
Colorama CO514 Barley фон бумажный цвета ячменного зерна 1,35x11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Barley 514 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO515 China blue фон бумажный 1,35х11 м цвет китайский синий
Арт. NVF-2217
Colorama CO515 China blue фон бумажный 1,35х11 м цвет китайский синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama China blue 515 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

 

 

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO511 Coffee фон бумажный 1,35x11 м цвет кофейный
Арт. NVF-2221
Colorama CO511 Coffee фон бумажный 1,35x11 м цвет кофейный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Coffee 511 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO516 Dandelion фон бумажный 1,35х11 м цвет одуванчик
Арт. NVF-2225
Colorama CO516 Dandelion фон бумажный 1,35х11 м цвет одуванчик
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Dandelion 516 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO527 Lagoon фон бумажный 1,35x11 м цвет морской лагуны
Арт. NVF-2230
Colorama CO527 Lagoon фон бумажный 1,35x11 м цвет морской лагуны
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Lagoon 527 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO554 Lupin фон бумажный 1,35x11 м цвет синий цветок люпина
Арт. NVF-2235
Colorama CO554 Lupin фон бумажный 1,35x11 м цвет синий цветок люпина
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон бумажный Colorama CO554 Lupin, размер - 1,35x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35x11 м. Цвет - синий цветок люпина.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO503 Riviera фон бумажный 1,35х11 м цвет голубой морской Ривьеры
Арт. NVF-2686
Colorama CO503 Riviera фон бумажный 1,35х11 м цвет голубой морской Ривьеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Riviera 503 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Арт. NVF-2246
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %7 990 ₽
7 350 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO592 Royal Purple фон бумажный королевский фиолетовый 1,35х11 м
Арт. NVF-2687
Colorama CO592 Royal Purple фон бумажный королевский фиолетовый 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Royal Purple 592 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO585 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 1,35х11 м
Арт. NVF-2248
Colorama CO585 Sea Blue фон бумажный цвета морской волны 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Sea Blue 585 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Арт. NVF-2208
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Black 568 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
Colorama CO165 Arctic White фон бумажный 2,72x11 м цвет арктический белый (супер-белый)
Арт. SEV-009
Colorama CO165 Arctic White фон бумажный 2,72x11 м цвет арктический белый (супер-белый)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Colorama Arctic White 165 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

7 990 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO933 Chromagreen бумажный фон 2.18x11 м зеленый хромакей
Арт. DAN-2070
Colorama CO933 Chromagreen бумажный фон 2.18x11 м зеленый хромакей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон бумажный Colorama CO933 Chromagreen 2,18x11 м, зеленый хромакей.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,18х11 м.

-8 %8 490 ₽
7 810 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO545 Lemon бумажный фон 1,35х11 м цвет лимон
Арт. DAN-2520
Colorama CO545 Lemon бумажный фон 1,35х11 м цвет лимон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон бумажный Colorama CO545 Lemon лимонный, размер 1,35х11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO547 Pumpkin бумажный фон 1,35х11 м цвет рыжий
Арт. DAN-2521
Colorama CO547 Pumpkin бумажный фон 1,35х11 м цвет рыжий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон бумажный Colorama CO547 Pumpkin тыквенный, размер 1,35х11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO598 Fuchsia бумажный фон 1,35х11 м цвет фиолетовый
Colorama CO598 Fuchsia бумажный фон 1,35х11 м цвет фиолетовый
Арт. DAN-2522
Colorama CO598 Fuchsia бумажный фон 1,35х11 м цвет фиолетовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон бумажный Colorama CO598 Fuchsia 1,35х11 м, цвет фуксии.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м.

-8 %5 990 ₽
5 510 ₽
В корзину
Colorama CO196 Copper фон бумажный 2,72x11 м цвет меди
Арт. NVF-2320
Colorama CO196 Copper фон бумажный 2,72x11 м цвет меди
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama Copper 196 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Плотность фона – 145 г/м2.

12 990 ₽
В корзину
