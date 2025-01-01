Albonny AMP-3132-40-Blue фотоальбом синий 40 белых страниц. 

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотоальбом размером 32,5x33,5 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитных станиц размером 31х32 см, под вклейку фотографий. Цвет обложки - голубой.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter