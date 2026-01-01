Vaxis STORM 3000 Kit (TX + RX) V-Mount видеосендер
Vaxis
Артикул: MTG-3666

Vaxis STORM 3000 Kit (TX + RX) V-Mount видеосендер. Комплект для беспроводной передачи видео Storm 3000 отличается своей способностью к многоадресной рассылке на неограниченное количество приемников. В сочетании со сканером радиочастотных каналов Storm 5G пользователи могут мгновенно определить количество пригодных для использования источников поблизости. 

Описание

Устройство способно передавать сигнал на дистанцию до 1000 м без препятствий с задержкой менее 1мс! Это потрясающие характеристики для профессиональной работы.

Лёгкий корпус с интегрированным адаптером V-mount удобен для автономной работе. Для продолжительной работы предусмотрена система активного охлаждения. Новые запатентованные антенны - лезвия более устойчивы физически и передают более стабильный сигнал чем предыдущие решения. 

Характеристики:

  • Комплект видеосендера RX + TX
  • Передача сигнала 5G
  • Рабочая дистанция 1000 м
  • Задержка <1 мс
  • Питание сетевой адаптер, V-mount
  • Разрешение видео 1080p, 1080i, 720p, 576p
  • Видеоразъемы приёмника HDMI, SDI
  • Габариты приёмника 94 × 125 × 40 мм
  • Вес приёмника 4005 г
  • Видеоразъемы передатчика HDMI, SDI
  • Габариты передатчика 113 × 69.5 × 27 мм
  • Вес передатчика 268 г
  • Вес 4150 г

Комплектация

  • передатчик
  • приёмник
  • кейс
  • антенна (8шт)
  • magic arm 7"
  • сетевой кабель (2шт)
  • кабель SDI

