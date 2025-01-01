Godox Knowled TP2R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный. 

Описание

Способен воспроизводить множество цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Осветитель доступен в различных вариантах по длине, что позволяет выбрать подходящую модель для вашего проекта. Серия осветителей TP-R от Godox поможет вам достичь нового уровня мастерства.

Плотное расположение пикселей (световых зон) поможет создать реалистичные сюжеты. Благодаря возможности независимого управления большим количеством отдельных световых зон, обеспечивается более плавное движение цвета для имитации реального перемещения света и его более точного расположения. Кроме того, вы можете программировать параметры пикселей при помощи трёх встроенных эффектов, включая последовательного пробегания светового пучка для имитации преследования, плавного изменения цвета и яркости для имитации потока воды, огня, молнии и т.д., эффект затухания для плавного изменения яркости светодиодной лампы от минимального до максимального значения или наоборот.

Доступно несколько методов управления параметрами осветительного оборудования: беспроводное управление с использованием CRMX, проводное управление через DMX-контроллер, а также современное приложение для мобильных устройств Godox Light 3.0. Встроенный беспроводной модуль DMX от LumenRadio обеспечивает удобство в управлении освещением и позволяет работать вместе с другими профессиональными осветительными приборами в рамках одной системы управления.

Возможность маппинга световых зон осветителя значительно упрощает процесс создания реалистичных световых сценариев. С помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проекции видео на группу пиксельных осветителей, можно добиться световых эффектов, которые недоступны для традиционных осветительных приборов. Маппинг позволяет добиться естественных и плавных колебаний света и теней на освещаемых объектах.

Для контроля над количеством используемых каналов управления вы можете переключаться между режимами 8 и 16 бит. Режим 8 бит подходит в случае, когда количество каналов ограничено, и вам необходимо управлять большим числом осветительных приборов. В то же время, 16-битный режим оказывается полезным, если вы отдаёте предпочтение более точному контролю над цветом и яркостью.

За счет регулировки цветовой температуры в диапазоне от 2000K до 10000K с шагом 100K и возможности настройки оттенка от 0° до 360°, вы получаете контроль над миллионами цветовых оттенков, что позволяет легко создавать визуально привлекательные композиции.

Для удобства работы с осветителем можно повернуть изображение на экране на 180 градусов. Такой подход облегчает настройку параметров без необходимости наклонять голову, даже в сложных условиях использования.

Характеристики: