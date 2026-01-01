Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB фонарь с теплым светом
Артикул: DAN-6562

Фонарь Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB с холодным светом.

Многофункциональный фонарь. Световой поток - 2330 люмен, дальность светового потока - 129 м. Материал - алюминий. Двенадцать режимов. Вес - 65 гр.


Описание

Многофункциональный фонарь 3 в 1 найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

В фонаре используется оптическая система с TIR-оптикой, которая имеет защиту от мелких повреждений и царапин. Линза также имеет специальное просветленное покрытие, способствующее прохождению световому потоку с минимальными потерями.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 18650 Li-Ion. Заряжается фонарь с помощью USB магнитного кабеля, не вынимая элемент питания. Сам магнитный порт имеет влагозащиту, а мощный магнит в самой задней крышке позволяет крепить модель к металлическим поверхностям.

Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте, или как фара на руле велосипеда (крепление приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • оптика - TIR-оптика
  • световой поток - 2330 лм
  • дальность света - 129 м
  • центральное пятно/боковая засветка - 70/120 град.
  • количество режимов - 12
  • время работы (макс. режим) - 2 ч 40 мин (605 лм после 30 сек.)
  • время работы (мин. режим) - 200 дней
  • диаметр головы - 33 мм
  • диаметр тела - 20.4 мм
  • длина - 112 мм
  • вес(без аккумулятора) - 65 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле- водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 10 м
  • безопасная высота падения - 10 м
  • совместимость с элементами питания - 1x18650 Li-Ion

