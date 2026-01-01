images
images
images
images
images
images
Armytek Viking XP-L фонарь с холодным светом
Артикул: DAN-6581

Фонарь Armytek Viking XP-L с холодным светом.

Тактический ручной фонарь. Световой поток - 1050 люмен, угол светового потока 5 град. (центральное пятно), 40 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 126 гр.

Описание

Тактический ручной фонарь, востребован не только в специальных подразделениях или в армии, но также найдет свое применение в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Одно из назначений - может использоваться как подствольный фонарь. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра и совместимость с такими аксессуарами для охоты как выносными кнопки и крепления. 

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.

В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором.

Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 1x18650, 2x18350, 2xR123, 2xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят. 

Характеристики:

  • светодиод - XP-L
  • оптика - гладкий рефлектор
  • световой поток - 1050 лм
  • дальность света - 366 м
  • количество режимов - 6
  • центральное пятно/боковая засветка - 5/40 град.
  • время работы (макс. режим) - 1 ч 30 мин.
  • время работы (мин. режим) - 18 дней
  • диаметр головы - 41 мм
  • диаметр тела - 25,4 мм
  • вес (без аккумулятора) - 126 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 50 м
  • безопасная высота падения - 30 м
  • совместимость с элементами питания - 18650, 18350, R123, CR123A Li-Ion

Комплектация

  • Фонарь.
  • Резиновый грип-упор.
  • Чехол.
  • Клипса.
  • Ремешок на руку.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Запасной колпачок кнопки.
  • Руководство пользователя.

Видео

Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
