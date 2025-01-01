Kupo 6" pumping suction cup with swivel baby pin adapter присоска 6” с шарнирным переходником

images
Kupo
Артикул: OLE-0684

Kupo 6" pumping suction cup with swivel baby pin adapter – помповый держатель-присоска 6 дюймов (15,2 мм) с шарнирным переходником-кронштейном. Крепится на любую плоскую поверхность типа стекла или стены. Диаметр присоски 150 мм.

