Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
AVMATRIX BSM315-12G видеомонитор.
31,5-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, 350кд/м2, контрастность 1300:1, угол обзора 178°/178°
Оснащен множеством функций и удобств для работы серьезного фотографа, видеооператора или оператора-постановщика. Совместимый с множеством интерфейсов и оснащенный возможностью подключения волоконно-оптического входа 12G SDI SFP для мониторинга качества вещания, он также поддерживает векторное представление звука с использованием фигур Лиссажу, позволяющее визуализировать глубину и баланс стереозаписи.
Входы SDI 12G позволяют устройствам использовать множество конфигураций ввода. Single Link, Dual Link и Quad link означают, что вы можете использовать либо одиночный вход, либо объединенные входы для формирования входного видеосигнала 4K. Это открывает рабочий процесс передачи данных для нескольких типов камер, подключаемых к монитору, в зависимости от использования и конфигурации системы видеозахвата.
Векторизация звука: BSM315-12G позволяет визуализировать входной звук с помощью наглядного графического метода Лиссажу. На экране представлен график с двумя пересекающимися линиями, образующими крест. Линия слева вверху - справа внизу измеряет левую часть стереополя, в то время как линия справа вверху - слева внизу измеряет правую часть стереополя. Пересечение двух линий - это центральный баланс, а звуковое поле создаст на графике определенную форму для представления входного звука.
Опциональный модуль 12G-SFP позволяет получать видеосигналы с вещательным качеством по волоконно-оптическому соединению. Используемый огромным количеством телевизионных вещателей волоконно-оптический ввод является отраслевым стандартом в технологии передачи видеосигнала в эфирную студию.
При включенной функции HDR (HDR 10) дисплей обеспечивает гораздо больший динамический диапазон яркости, позволяя более четко отображать как светлые, так и темные детали, что эффективно повышает общее качество изображения.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen