AVMATRIX
Артикул: MTG-1721

AVMATRIX BSM315-12G видеомонитор. 

31,5-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, 350кд/м2, контрастность 1300:1, угол обзора 178°/178°

Описание

Оснащен множеством функций и удобств для работы серьезного фотографа, видеооператора или оператора-постановщика. Совместимый с множеством интерфейсов и оснащенный возможностью подключения волоконно-оптического входа 12G SDI SFP для мониторинга качества вещания, он также поддерживает векторное представление звука с использованием фигур Лиссажу, позволяющее визуализировать глубину и баланс стереозаписи.

Входы SDI 12G позволяют устройствам использовать множество конфигураций ввода. Single Link, Dual Link и Quad link означают, что вы можете использовать либо одиночный вход, либо объединенные входы для формирования входного видеосигнала 4K. Это открывает рабочий процесс передачи данных для нескольких типов камер, подключаемых к монитору, в зависимости от использования и конфигурации системы видеозахвата.

Векторизация звука: BSM315-12G позволяет визуализировать входной звук с помощью наглядного графического метода Лиссажу. На экране представлен график с двумя пересекающимися линиями, образующими крест. Линия слева вверху - справа внизу измеряет левую часть стереополя, в то время как линия справа вверху - слева внизу измеряет правую часть стереополя. Пересечение двух линий - это центральный баланс, а звуковое поле создаст на графике определенную форму для представления входного звука.

Опциональный модуль 12G-SFP позволяет получать видеосигналы с вещательным качеством по волоконно-оптическому соединению. Используемый огромным количеством телевизионных вещателей волоконно-оптический ввод является отраслевым стандартом в технологии передачи видеосигнала в эфирную студию.

При включенной функции HDR (HDR 10) дисплей обеспечивает гораздо больший динамический диапазон яркости, позволяя более четко отображать как светлые, так и темные детали, что эффективно повышает общее качество изображения.

Характеристики:

  • Диагональ экрана 31.5"
  • Соотношение сторон 16:9
  • Яркость 350кд/м2
  • Коэффициент контрастности 1300:1
  • Разрешение 3840 x 2160
  • Технология Калибровка в соответствии с REC.709 с помощью дополнительного прибора для калибровки
  • Угол обзора 178° / 178° (горизонталь/вертикаль)
  • HDR ST2084 - 300/ 1000/10000/HLG
  • Поддержка LUT 3D LUT (.cube формат)
  • Поддерживаемые форматы Log SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / Arrilog / JLog / User
  • Дистанционное управлениеДистанционное управление  GPI 1,  LAN 1
  • Поддерживаемые форматы HDMI 2160p - 24/25/30/50/60, 1080p - 24/25/30/50/60, 1080i,50/60, 720p 50/60
  • Поддерживаемые форматы SDI 2160p - 24/25/30/50/60, 1080p - 24/25/30/50/60, 1080pSF - 24/25/30, 1080i,50/60, 720p 50/60
  • Поддерживаемые форматы SFP 2160p - 24/25/30/50/60, 1080p - 24/25/30/50/60, 1080pSF - 24/25/30, 1080i,50/60, 720p 50/60
  • Проходной выход видео HDMI 1x HDMI 2.0
  • Проходной выход видео SDI 2x12G, 2x3G (Поддержка 4K-SDI форматов Single / Dual / Quad Link)
  • Вход/Выход аудио (48 кГц PCM аудио)
  • Встроенные динамики 2x
  • Выход на наушники 3.5мм
  • Вход видео HDMI 1x HDMI 2.0
  • SFP 1x 12G SFP+ (оптический модуль опционально)
  • Вход видео SDI 2x12G, 2x3G (Поддержка 4K-SDI форматов Single / Dual / Quad Link)
  • Аккумулятор V-mount или Anton Bauer совместимые (Батарея в комплект не входит - требуется напряжение 14,8 В)
  • Входное напряжение DC 12-24В
  • Потребляемая мощность =< 32.5Вт (15 В)
  • Рабочая температура 0°С - 40°С
  • Температура хранения -20°С - 60°С
  • Размеры 567 x 377 x 46 мм
  • Вес 7.4 кг.

