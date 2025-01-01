AVMATRIX BSM315-12G видеомонитор. 

Описание

Оснащен множеством функций и удобств для работы серьезного фотографа, видеооператора или оператора-постановщика. Совместимый с множеством интерфейсов и оснащенный возможностью подключения волоконно-оптического входа 12G SDI SFP для мониторинга качества вещания, он также поддерживает векторное представление звука с использованием фигур Лиссажу, позволяющее визуализировать глубину и баланс стереозаписи.

Входы SDI 12G позволяют устройствам использовать множество конфигураций ввода. Single Link, Dual Link и Quad link означают, что вы можете использовать либо одиночный вход, либо объединенные входы для формирования входного видеосигнала 4K. Это открывает рабочий процесс передачи данных для нескольких типов камер, подключаемых к монитору, в зависимости от использования и конфигурации системы видеозахвата.

Векторизация звука: BSM315-12G позволяет визуализировать входной звук с помощью наглядного графического метода Лиссажу. На экране представлен график с двумя пересекающимися линиями, образующими крест. Линия слева вверху - справа внизу измеряет левую часть стереополя, в то время как линия справа вверху - слева внизу измеряет правую часть стереополя. Пересечение двух линий - это центральный баланс, а звуковое поле создаст на графике определенную форму для представления входного звука.

Опциональный модуль 12G-SFP позволяет получать видеосигналы с вещательным качеством по волоконно-оптическому соединению. Используемый огромным количеством телевизионных вещателей волоконно-оптический ввод является отраслевым стандартом в технологии передачи видеосигнала в эфирную студию.

При включенной функции HDR (HDR 10) дисплей обеспечивает гораздо больший динамический диапазон яркости, позволяя более четко отображать как светлые, так и темные детали, что эффективно повышает общее качество изображения.

Характеристики: