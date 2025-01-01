images
AVMATRIX BSM280-12G видеомонитор
AVMATRIX
Артикул: MTG-1720

AVMATRIX BSM280-12G видеомонитор. 

28-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840х2160px, соотношение сторон 16:9, 300кд/м2, контрастность 1000:1, угол обзора 178°/178°. 

Описание

Оснащенн множеством функций и удобств для работы серьезного фотографа, видеооператора или оператора-постановщика. Совместимый с множеством интерфейсов и оснащенный возможностью подключения волоконно-оптического входа 12G SDI SFP для мониторинга качества вещания, он также поддерживает векторное представление звука с использованием фигур Лиссажу, позволяющее визуализировать глубину и баланс стереозаписи.

Входы SDI 12G позволяют устройствам использовать множество конфигураций ввода. Single Link, Dual Link и Quad link означают, что вы можете использовать либо одиночный вход, либо объединенные входы для формирования входного видеосигнала 4K. Это открывает рабочий процесс передачи данных для нескольких типов камер, подключаемых к монитору, в зависимости от использования и конфигурации системы видеозахвата.

Векторизация звука: BSM280-12G позволяет визуализировать входной звук с помощью наглядного графического метода Лиссажу. На экране представлен график с двумя пересекающимися линиями, образующими крест. Линия слева вверху - справа внизу измеряет левую часть стереополя, в то время как линия справа вверху - слева внизу измеряет правую часть стереополя. Пересечение двух линий - это центральный баланс, а звуковое поле создаст на графике определенную форму для представления входного звука.

Опциональный модуль 12G-SFP позволяет получать видеосигналы с вещательным качеством по волоконно-оптическому соединению. Используемый огромным количеством телевизионных вещателей волоконно-оптический ввод является отраслевым стандартом в технологии передачи видеосигнала в эфирную студию.

При включенной функции HDR (HDR 10) дисплей обеспечивает гораздо больший динамический диапазон яркости, позволяя более четко отображать как светлые, так и темные детали, что эффективно повышает общее качество изображения.

Характеристики:

  • Диагональ экрана 28''
  • Соотношение сторон 16:9
  • Разрешение экрана 3840х2160px
  • Широкоформатный экран Да
  • Яркость 300кд/м2
  • Контрастность 1000：1
  • Углы обзора 178°(H)/178°(V)
  • Тип подсветки экрана LED
  • HDR формат ST2084 300/1000/10000/HLG
  • Поддерживаемые Log-форматы SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User…
  • Поддержка LUT 3D LUT (.cube)
  • Калибровка по Rec.709 с дополнительным калибровочным блоком
  • Тип интерфейсов SDI 3G-SDI - 2 входа; 12G-SDI - 2 входа; 3G-SDI - 2 выхода; 12G-SDI - 2 выхода
  • Тип разъемов HDMI HDMI 2.0 (поддерживает 4K@60Hz) - 1 вход; HDMI 2.0 (поддерживает 4K@60Hz) - 1 выход
  • GPI 1LAN 1RS422 1 - вход; 1 - выход
  • Видеовходы SDIx4; HDMI; SFP
  • Видеовыходы SDIx4; HDMI
  • SDI 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080p
  • SF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60…
  • SFP 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080p
  • SF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60…
  • HDMI 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60…
  • SDI 16 каналов 48кГц 24-bit
  • HDMI 8 каналов 24-bit
  • Аудио Выход на наушники 3,5мм
  • Встроенные динамики 2
  • Напряжение питания DC 12-24 В
  • Мощность потребления ≤60 Вт (при напряжении 15 В)
  • Типы крепления батарей Аккумуляторная площадка V-mount
  • Тип корпуса монитора настольный/в кейсе (опционально)
  • Способ крепления монитора подставка в комплекте; торцевые отверстия под винт; VESA
  • Размер крепления VESA 75x75мм
  • Рабочая температура 0 ~ +40°C
  • Температура хранения -20 ~ +60°C
  • Размеры 638х414.3х54.4мм
  • Вес 8.6 кг.

