- количество секций – 3
- максимальная нагрузка, кг – 3,5
- вес, кг – 1,84
- размер в сложенном состоянии – 650 мм
- минимальная высота – 610 мм, максимальная высота – 1610 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon WT-3750 – штатив, предназначен для установки фотокамеры.
Комплектуется видеоголовой. Максимальная высота – 1610 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EF.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.
Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.