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Grifon WT-3750 штатив.

Grifon WT-3750 штатив.

Grifon
Артикул: NVF-1416

Grifon WT-3750 – штатив, предназначен для установки фотокамеры.

Комплектуется видеоголовой. Максимальная высота – 1610 мм.

 

Описание

Характеристики:
  • количество секций – 3
  • максимальная нагрузка, кг – 3,5
  • вес, кг – 1,84
  • размер в сложенном состоянии – 650 мм
  • минимальная высота – 610 мм, максимальная высота – 1610 мм

 

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