Manfrotto 504HD видеоголовка

Manfrotto
Артикул: OLE-0597

Manfrotto 504HD – штативная видеоголова изготовлена из алюминия с применением новейших технологий. «Мостовая конструкция» делает ее прочной и легкой, что идеально подходит для видео- и фотокамер HDSLR весом до 5 кг. Фрикционный механизм обеспечивает нормальную работу как горизонтального, так и вертикального панорамирования при любых температурах, с любым типом оборудования, при любой (допустимой) нагрузке.

Описание

Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму.  
Головка Manfrotto 504HD имеет регулировку балансировки с четырьмя предустановленными уровнями, рассчитанными на вес, кг: 0–0,25–5–7,5. Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания штатива оснащен подсветкой, которую можно включить при съемках в темное время суток или в темном помещении.
 
Головка имеет два гнезда «мама» с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.
 
Технические характеристики:
  • балансировка системы – четырехшаговая
  • диапазон наклона, град. – от -60 до +90
  • фиксация наклона – независимая
  • диапазон панорамирования, град. – 360

