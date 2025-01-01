Manfrotto 504HD видеоголовка

Описание

Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму.

Головка Manfrotto 504HD имеет регулировку балансировки с четырьмя предустановленными уровнями, рассчитанными на вес, кг: 0–0,25–5–7,5. Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания штатива оснащен подсветкой, которую можно включить при съемках в темное время суток или в темном помещении.

Головка имеет два гнезда «мама» с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.

Технические характеристики: