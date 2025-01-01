Profoto B2 AirTTL Extension cable (330607) удлинительный кабель для B2 головы 3 м

images
Profoto
Артикул: OLE-0390

Profoto B2 AirTTL Extension cable (330607) – удлинительный кабель для приборов ProFoto Head B2. Идеально подходит для установки прибора на значительном расстоянии или на высокую стойку, а также для съемки больших групп. Длина 3 м.

Описание

