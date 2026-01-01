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Grifon DM-04 радиосинхронизатор в комплекте

Grifon DM-04 радиосинхронизатор в комплекте

Grifon
Артикул: NVF-2898

Grifon DM-04 – комплект радиосинхронизации для студийных вспышек с питанием от сети. Предназначен для беспроводной синхронизации работы фотокамеры и студийной вспышки. Устройство состоит из двух частей (передатчик сигнала и приемник). Синхронизатор имеет четыре канала. Питание передатчика от литиево-ионных батарей 12V 23A, питание приемника осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.

Описание

Технические характеристики:

  • источник питания передатчика – батарея 23А 12В
  • питание – AC 100В-240В
  • радиус действия, м –  ≧25–30
  • скорость синхронизации, с – 1/200
  • частота – 433 МГц
  • совместимость – Nikon, Canon, Sigma, Olympus, Pentax (кроме Sony, Minolta)

Комплектация

  • Передатчик – 1 шт.
  • Переходник 6,3–3,5 – 1 шт.
  • Синхрошнур для камер без горячего башмака – 1 шт.  

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Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

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