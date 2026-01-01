Grifon DM-04 радиосинхронизатор в комплекте

Артикул: NVF-2898

Grifon DM-04 – комплект радиосинхронизации для студийных вспышек с питанием от сети. Предназначен для беспроводной синхронизации работы фотокамеры и студийной вспышки. Устройство состоит из двух частей (передатчик сигнала и приемник). Синхронизатор имеет четыре канала. Питание передатчика от литиево-ионных батарей 12V 23A, питание приемника осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.